Põllumehed: pidasime EKRE-t maarahva erakonnaks, miks te nii meile tegite?

Hetkeseis riigieelarvereal on selline, et põllumehed saavad üleminekutoetuseks (top up) lubatud 15,3 miljoni asemel vaid 5 miljonit eurot.

„See on väga nördimapanev, et põllumeestega niimoodi käitutakse, meie probleeme ei märgata ja meid jäetakse lihtsalt kahe silma vahele,“ leiab tuntud Jõgevamaa piimakarjakasvataja ja aasta põllumees 2016 Lembit Paal.

Paal lisas, et on kuulunud ekrelaste selgitusi, et see täismahus lubatud top up´i raha kukkus lihtsalt kogemata laua vahele. Seda enam, et EKRE on maarahva erakond, on selliseid valimiseelseid petlikke lubadusi raske taluda.

Tartumaa põllumeeste liidu esimees Jaan Sõrra aga ei usu, et põllumehed 2020. aasta riigieelarvest üldse mingit lisaraha saavad.

„See 10. detsembri aktsioon on meie protesti näitamiseks. Põllumeestel on vaja auru välja lasta, aga seda lisaraha me ei näe,“ oletas Sõrra.

Ta lisas: „Koalitsioonierakonnad on meid petnud, põllumehed on äärmiselt nördinud.“

11. detsembril on riigieelarve kolmas lugemine, teisel lugemisel hääletati sotside ettepanek lisada 10 miljonit põllumeeste top up´iks maha.

Riigikogulane Ivari Padar Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast teatas, et täna on viimane päev muudatusettepanekute tegemiseks riigieelarvesse, aga hommikuse hetkeseisuga muudatusettepanekutes top up´i lisaraha lisamist ei olegi.

„Kui valitsus teeb vastava ettepaneku panna top up´iks lisaraha esitamine hääletusele, siis see 11. detsembril ka hääletusele läheb,“ ütles Ivari Padar.