Põltsamaalased mässavad: me ei taha vaimupuudega inimesi kesklinna elama!

„See koht on täiesti vale!“ rõhutab linnakodanik Marje Soodla, kes on kogunud üle 130 vastuallkirja. „Miks on vaja rikkuda linna ilusat keskust ja teha kohe roosisaare ja kultuurimaja kõrvale elumaja?“

Naine on seisukohal, et ka erivajadustega inimestel endal ei ole planeeritud kohas hea elada. „Siin on ju nii palju poode ümberringi, see tekitab kohe kiusatust,“ arvab ta.

AS Hoolekandeteenused kinnisvarajuhi Karl Männi hinnangul on aga just selles asukohas täidetud kõik eeldused kvaliteetse teenuse osutamiseks: „Autoga nad ei sõida, seega peaks kõik vajalik jääma maksimaalselt ühekilomeetrise jalutuskäigu või ratastoolisõidu kaugusele."

Leidub neidki, kes on muuhulgas mures linna maine pärast.