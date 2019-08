Põlvamaal pani vene keeles luuletav papagoi kodust plehku

Aafrika hallpapagoi Foto: Jean Sabeth, Unsplash

Põlvamaal Kanepi vallas Karste külas pani eelmisel nädalal kodust plehku papagoi, keda peremees sotsiaalmeedia kaudu taga otsis, tundemärkideks olid see, et „räägib palju ja vene keeles ning et võib istuda puude okstel”.