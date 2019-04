Poodides käib suur mööbeldamine - kärakas tuleb ostjate eest ära peita

„Avasime kaupluse suhteliselt hiljuti ja tegeleme asjadega pakilisuse järjekorras. Oleme siiski mõelnud, et kui tõesti on vaja eraldada, paneme kardina vahele,” arvab Kristiina Palu ning loodab, et ei pea väikesesse müügisaali seina vahele ehitama. „Kui aga tõesti öeldakse, et tuleb ehitada sein või lausa eraldi ruum, siis see küll hirmutab natuke.”

Sotsiaalministeeriumi selgitusel on juuni algusest kehtima hakkava alkoholiseaduse muudatuste eesmärk vähendada ennekõike just haavatavamate sihtrühmade – laste ja alkoholisõltlaste – vältimatut kokkupuudet alkoholiga.