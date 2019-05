Poolteist sajandit kestnud koolihariduse andmine Tartumaal Pikakannul sügisel lõppeb

„Sügisest jäänuks meil alles klassid, kus vaid kaks õpilast. Siin tuleb lisaks majanduslikule poolele mängu ka see aspekt, et laste sotsiaalne suhtlus ja kasvõi omavahel sõbrustamine kannatab. Kuigi peab ütlema, et tahet kooliga jätkata oli kogukonnas kõvasti,” selgitab MTÜ Pikakannu Kooli Areng juhataja Anne Mägi.

„Praegu me kogumegi ideid ja mõtteid, mida teha edasi meie vana hea koolimajaga, mis muide tänavu saab 90-aastaseks. Pole veel otsustatud, kas ja kuidas tahame seda edasi kasutada või loovutame hoone tagasi vallale.”

Anne Mägi sõnul oleks selleks, et üks kool ennast säärastel kogukondlikel tingimustel ära suudaks majandada, tarvis, et seal õpiks vähemalt poolsada last.

Kooli ähvardas sulgemine juba 2008. aastal, mil toonane Lasva volikogu püüdis kooli kinni panna, lapsevanemad, õpetajad ja kohaliku elu eestvedajad aga kaebasid vallavolikogu otsuse kohtusse ning Tartu halduskohus tühistaski kohaliku omavalitsuse otsuse Pikakannu kooli sulgemise kohta.