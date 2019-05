President sõbrunes Imavere lasteaias lastega: mudilased tõid talle mänguasju näha ja pugesid sülle

“Lapsed võtsid presidendi väga soojalt vastu, tõid oma mänguasju näha ja ronisid süllegi,” räägib Mõmmi lasteaia direktor Heidi Arula, kelle sõnul oli riigipea külaskäik neile suur rõõm ja au.

Külas oli proua president mudilastel tund aega ning külastas kõiki kolme rühma, millest ühes on ka erivajadustega lapsed. Proua Kaljulaid vestles õpetajatega nende töökorraldusest ning ajas juttu ka lastega.

“Tunnike kulges väga avatud ja sundimatus õhkkonnast, näitasime talle ka oma seiklusparki ja eestiteemalist nurka,” lisab Arula.

Ehkki kõrgest külalisest teati ette vaid nädal, oli Mõmmi perel varuks ka väike etteaste.

„Pärast kogunesime saali, laulsime lasteia laulu ja lugesime ühe isamaalise luuletuse,“ ütleb direktor ja lisab, et ega siis iga päev lasteaeda president külasta.

Arulale paistab, et president peab väikeste kohtade käekäiku oluliseks.

„Ma arvan, et see on natuke tema südameasjaks küll, enne meile tulekut käis ta ka näiteks siin kõrval asuvas Imavere sotsiaalmajas,“ sõnab direktor.