Proovisõit | C5 Aircross, samm ahvatluse suunas

Tõtt öelda polnud ma kunagi mõelnud Citroëni ostmisele. Jah, ma teadsin üht-teist selle margi värvikast ajaloost, mis algas juba 1930. aastate keskpaigas.

Olin kursis rallimaailma saavutustega ehk peale sajandivahetust teenitud arvukate MM-tiitlitega, märkasin disainerite püüdu kõigest väest oma kolleegidest erineda. Aga viimase puhul kogesin ka liiale minemist, isegi maitsevääratusi. Ning see muutis mu pigem ettevaatlikuks.

Seega lähenesin Citroën C5 Aircrossile täiesti eelarvamustevabalt (kui ostja) ja täieliku eelarvamusega (kui inimene, kes on seda marki autosid märganud ja neist mõelnud).

Üllatus väljas, rõõm sees

C5 auto üllatas mind mitmes mõttes. Esiteks parkimisplatsil, kus ta seisis musta ja uhkena kui lind, kes ei kavatse ka talveks siit kusagile lennata. Jah, ekstravagantsust oli veidi (ja veidi rohkemgi): esiuste ukse alumistel servadel, aga ka nina alaosas ilutsesid punased ovaal-rombid, punaselt kumasid katusereelingute servad – aga muidu oli kõik pigem vaoshoitud, seda eriti Citroëni nn kaktustega võrreldes. Välimus oli niiviisi parajalt optimistlik, sarnanedes oma olemuselt veidi hiljem kogetud sõiduomadustele.

Teiseks üllatas C5 Aircross, kui sisse istusin. See on just paras lahendus igapäevasele juhile, kes ei soovi auto rooli hoida pooleldi lamades, vaid ümbritsevast oma silmaga kena ülevaate saada. Loomulikult on istme kõrgus nn valikute küsimus, aga tähtis on, et auto võimaldaks eelistada ka piisavalt kõrget varianti.