Pühapäeval hävis tules tuntud Tammuri talu restoran

“Kahjuks toimus aidahoones põleng, mis sai alguse varjualuses olevast aiatehnika isesüttimisest. Poole tunniga oli kogu hoone leekides,” ütleb Saar.

Tammuri talu on selle koha peal asunud aastast 1860. 1911. ostis selle Saare vanavanaisa ja tema ise on seal järjepidevalt toimetamas aastast 2001.

“Kuna tegemist on mu suguvõsa traditsioonidega ja minu elutööga, siis ei soovi ma seda järjepidevust katkestada,” ütleb peremees. “Kolisin siia tallu koos oma tütrega ja eneseteostuseks avasin vanas aidas 2007. aastal väikese restorani. Toimetan siin talus päris üksipäini ja tütar on ka vahel abiks, kes viimasel ajal õpingute tõttu viibib Tartus. Püüan külalistele pakkuda maitsvat ja omakasvatatud toitu siitsamast talust,” ütleb Saar.

Tammuri talu peremees Erki Saar. Foto: Raivo Tasso, MAALEHT/RAIVO TASSO

Kuna ta soovib ka edaspidi inimestele toiduelamusi pakkuda siis plaanib ta hoone taastada ning restorani esimesel võimalusel taasavada. Selleks on oodatud annetused Saare isiklikule arvelduskontole EE542200221002187108.

Praeguseks on Tammuri talu taastamist teiste seas toetanud ka Elite erakliinik.

“Me teame, et koha omanik on pannud sinna oma hinge ja me teame, kui hea on olla selles talus. Me tahame, et elu oleks võimalik ka väljaspool keskuseid. Me tahame, et eestlased sööksid kohalikku ja kvaliteetset toitu ja aitaksid kaasa oma tervise hoidmisele. Me tahame, et meie Lõuna-Eesti talud ja aiad oleksid korras. Me tahame, et võimatuna näivad ideed saaksid ikka ja jälle ellu viidud," loetleb kliiniku arendusjuht Kristina Sõritsa. "Kõikide nende põhjuste pärast oleme kindlad, et peab aitama."