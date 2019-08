Puidumeistrite kallid erioskused: piinapink läheb üsna kulukaks

Ühe ainulaadse projektina tõi Mürk veel välja XI sajandi viikingite väikelaeva eeskujul valminud üheksameetrise aluse, mis sel suvel vette lasti. Kõik palgid tahuti kirvega ja laevalauad löödi kokku sepa poolt käsitsi taotud neetidega. “Puukiud peavad jooksma piki planku, et see ei murduks,” selgitas ta juurde.

Hellebardide ja omaaegsete kirveste varsi pole tänapäeval enam eriti vaja teha osata, kuid see ei tähenda, et meistrid sellega vajadusel hakkama ei saaks. Argo Ingver

Piinariistad linnusehämaruses

Vastseliina piiskopilinnus viib külastaja ajarännule sajandite taha. Linnusevaremetes pakuvad vaimule kosutust palverännumaja ja pühakoht.

Elamuskeskuse peahoones tekitab tänapäevases tugitooliinimeses nihelust piinakamber. Puidust piinapink, peaderaiumispakk ja teivas, millesuguste otsas siputades mõnigi õnnetu oma lõpu leidis, mõjuvad kõhedad vaadatagi.

Vastseliina piiskopilinnuse elamuskeskus tellis eraldi hulga ajastusisustust, mille hulka käib ka piinapink. Argo Ingver,

Mõistagi ei ole eksponaadid kunagi rakendust leidnud. Need on kohaliku puidutööstuse valmistatud eritellimustoodang. Võrumaal, Külaoru külas tegutseva Ots Puutöökoda OÜ juht Hannes Ots ütles, et töös lähtuti ajaloolisest pildimaterjalist ja visanditest, puuduvad lüngad täideti oma loogika ja fantaasiaga.

“Selliste tööde tegemine on ajamahukas. Kogu protsess oli nagu uurimistöö, mille tulemusel valmis reaalne ese,” rääkis Ots. Rahast puidumeister juttu teha ei soovinud, märkis vaid, et suurt rikkust sellised nišiprojektid koju ei too.

Linnuseisand Ivar Traagel lisas, et hankel eelistati piirkondlikke tegijaid, et toetada kohalikke ettevõtjaid. “Hannes oli meile varemgi linnusesse näituste jaoks eksponaate teinud. Loogiline oli, et küsisime pakkumist ka temalt. Tal on oma stiil, oskused ja kvaliteet, mida usaldada,” põhjendas Traagel.

Linnuses leidub ka vähem süngeid esemeid. Näiteks ajalooline puidutreipink ja pisemad mööbliesemed kabelis, relvade vars ja puidust vints. Suurematest töödest on Otsa käte all valminud laste mänguväljak kõrtsihoone sisehoovis.

Otsa töökoja argipäevad mööduvad mööblit, treppe ja uksi-aknaid tootes. Vajaduse korral meisterdatakse püssikabasidki. “Keerukad eritööd lükkame enamasti tagasi, sest need ei tasu rahaliselt ära. Ettevõtte kulud on vaja katta,” tunnistas Ots.

Vastseliina linnusele lisaks on töid nikerdatud ka maanteemuuseumisse, setu talumuuseumidesse ja kodudesse.

Heiki Mürgi valmistatud sepalõõts. Hele Otti

Altarimööbel paavstile

Möödunud aasta Eesti tähtsündmuseks võib lugeda paavst Franciscuse visiiti Tallinnasse, selle kulminatsiooniks omakorda Vabaduse väljakul peetud missat, mis tõi kokku üle kümne tuhande inimese. Kuid vähesed teavad, et Vabadussõja võidusamba treppidele üles seatud altari ja paavsti istme lõid meie kohalikud kujundajad ja puidumeistrid spetsiaalselt selle sündmuse tarvis.



Apostelliku administratuuri tellimus sisaldas altarit, paavsti tooli, ambot ehk kõnepulti, altari aluseid kappe, Maarja ikooni alust ja altari küünlajalgu.

“Miks valis piiskop just minu esemeid kujundama – ehk seepärast, et olen ise katoliiklane ja lavakujundust õppinud. Tööd teostas siiski vastav firma, minu tehtud oli vaid pisike, peaaegu märkamatu maaling altaril,” rääkis kõik sakraalesemed kujundanud Mari-Liis Bassovskaja. Teostaja leidmine ei olnud seejuures sugugi lihtne. Ilmnes, et paljud polnud nõus sellist tööd tegema.

“Olin juba päris mures. Lõpuks pöördusin isiklike soovitajate ajel Ars Sisustuse poole. Nad olid tõesti väga head ning mõtlesid projekti vältel kaasa,” meenutas Bassovskaja.

Ars Sisustuse kodulehte seirates vaatavadki peamiselt vastu unikaalsed projektipõhised tellimustööd. Näiteks on ettevõtte loonud Stenbocki maja pressiruumi ja LHV panga peamaja sisustuse, samuti mitme mõisahoone ajastutruu interjööri.

Vastseliina piiskopilinnuse elamuskeskuse eritellimusel valmistatud laud ja toolid. Argo Ingver

Missavarustuse projektijuht oli Ülo Laas ning materjalivalik sai tehtud põhjamaine – mööblidetailid valmistati vineerist ja pealistati kase- ning tamme-spooniga.

Viimistluseks sobis naturaalne matt lakk. Märkimist väärib seegi, et kasutati ainult eestimaist puitu. Töö valmis tislerite Eldur Põllu ja Boris Einmanni kätetööna. “Mulle oli suur au selline töö saada, tegin seda kogu südamega. Enam niisugust võimalust ju ei avane,” rääkis Eldur Põld.

Põld ise missal ei osalenud, küll lubas ta läbi astuda Pärnu katoliku koguduse kabelist, kuhu kirik kõnepuldi annetas. “Tahan oma silmaga üle vaadata, kas see pandi ikka sama hästi kokku kui Vabaduse väljakul.”