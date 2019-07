Puitmajapäeval kuulutati kõige meisterlikumaks palkmajaehitajaks Ahto Naruski

Puitmajasektorit tutvustava kogu pere päeva raames toimus lisaks palkmajaehitajate võistlusele ka erinevaid seminare ja töötubasid ning tutvustati huvilistele muuseumi uut näidishoonet.

Eesti Puitmajaliit ja klaster koos Lõuna-Eesti palkmajatootjate ning Hiiumaa Ametikooliga korraldasid üheksandat korda palkmajameistrite omavahelist mõõduvõttu. Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlus on ainuke omataoline üritus nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil, kus professionaalsed palkmajaehitajad oma oskusi teiste kolleegidega võrrelda saavad. Võistlejad peavad kiirust ja parimat tehnikat näitama palkmaja ühe olulisima konstruktsiooni osa – nurgatapi ja vara – valmistamisel.

Kokku osales selle aasta võistlusel 12 palkmajaehitajat, kelle seas oli nii professionaale kui ka eriala omandavaid õpilasi Hiiumaa Ametikoolist. Eesti puitmajaklastri juhi ja ürituse ühe korraldaja Eeva Vahtramäe sõnul on eelmisel aastal sisse viidud täiendus, et võistlusel saavad osaleda ka palkehituse eriala õpilased, ennast positiivselt õigustanud.

„Ametikooli õpilased annavavad võistlusele värsket hingamist ning see näitab ka pealtvaatajatele, et palkmajaehitus on populaarsust koguv eriala,“ ütles Vahtramäe.

Kõige kiiremini ja meisterlikumalt tuli võistlusformaadis oma sooritusega toime Hobbiton OÜ palkmajameister Ahto Naruski. Vahtramäe kinnitas, et osalejad saavad võistlusel valmistatava nurgatüübi ise valida ehk teha just seda palkmaja nurgatüüpi, milles nad on kõige osavamad.

„Võistlejatel oli võimalus valida kolme erineva nurgatüübi vahel: eesti tuulelukuga puhasnurk, eesti tuulelukuga järsknurk ja Norra nurk. Lõplik paremusjärjestus kujuneb kombinatsioonis töö teostamise ajast ja töö kvaliteedist,“ lisas Vahtramäe.