Pulga talu peremees Martin Krupp: igas külas peab olema keegi, kelle tegemisi algul imeks pannakse!

Pulga talu osutus väga populaarseks sihtkohaks. Teiste hulgas astus ligi ka proua ning rääkis, et tegemist on tema kunagise isataluga ning maja palgid eriliste nippidega välja valitud ja kindal ajal metsast toodud.

„Seepärast ongi need siiani veel kivikõvad, et vanaisal oli eriline kunst teada,“ uskus ta.

Hoonete juures köitis inimeste tähelepanu huvitava loogelise katusega kõrvalhoone, mille autoriks on arhitekt Ott Kadarik. Katuse kuju peaks meelde tooma kummuli paadi. Krupp rääkis, et algul tekitas see inimestes vastakaid tundeid, sest üldiselt olid kohalikud inimesed arvamusel, et rookatusega ei sobi niimoodi mängida ja see peaks olema ainult sirge, muidu vajub veel lumega sisse.

„See on aga jälle üks viis, kuidas kastist välja mõelda,“ sõnas Krupp ning märkis, et ka ilmastik pole katust kuidagi kahjustanud, on kenasti kuus aastat vastu pidanud.

„Igas külas on oma külahull, küllap on hakatud harjuma, et mõni teebki asju omamoodi,“ muigas Krupp, kes on külla sisse kirjutatud juba 2006. aastast. „Talu on ikkagi elustiil. Suvemajaks seda nimetada ei tahaks, suvi on meil ju kaks kuud, aga talus on aastaringselt elu sees.“

Silma jäi, et karjamaalt vaatamiseks toodud lambad ja herefordid olid väga sõbralikud. Talus aastaringselt toimetav Tõnu ütles, et selleks käib pidev töö — kui loomad ka kaugemale karjamaale viiakse, käiakse neid sageli õunakotiga vaatamas, et loomadel oleks inimesi nähes meel rõõmus ja nad ikka ligi tuleks, mitte eemale ei jookseks.

Pulga talu tegemistega on võimalik tutvuda ka pühapäeval.