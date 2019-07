Putukamürk võis põhjarannikul põhjustada mesilaste surma

Kristiina Viiron kristiina.viiron@maaleht.ee RUS

Väino Eskla mesilas hukkunud mürgistusnähtudega mesilinnud. Väino Eskla

Möödunud nädala kolmapäeva õhtul avastas hobimesinik ja aiandusspetsialist Väino Eskla ühe oma mesitaru eest hulga hinge vaakuvaid mesilasi. Kahtlus on, et mesilaste surma põhjuseks on mürgistus, kirjutab ülehomne Maaleht.