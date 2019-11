“Pole mõtet mõõta kapi kõige külmemaid ja soojemaid nurki,” kummutas Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise professor Mati Roasto levinud arvamuse. Temperatuuride vahe kapis sees on suhteliselt väike ja see ei mängi toidu säilitamisel kõige tähtsamat rolli.

“Kõige hullem on toidu ristsaastumine,” avas ta põhiprobleemi. Selleks et toidus ei hakkaks arenema soovimatud mikroorganismid, tuleb kogu toidukraami hoida jahekapis suletuna karbis-kotis või toidukile sees, mitte lahtisena. Siis säilitab see oma värskuse paremini ja kestab kauem.

Vaata täpsemalt, kus mida sälitada ja proovi testis, kas oled piisavalt toiduteadlik!