“See mõte tuli mul üle-eelmisel aastal tünnilaadal, kui inimesed tulid ja ütlesid rääbist nähes: oi, räim!” rääkis Tauno Laasik MTÜst Peipsimaa Kogu­konna­köök.

“Inimesed ei tea enam, mis asi on rääbis, kuna püügil oli kümme aastat vahet. Just selle pärast, et tuletada meelde, mis asi see on ja kui hea see on, otsustasime teha rääbisefestivali.”