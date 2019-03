Räägime lahti: miks põhjanaabrite suusatajad on nii kimpus astmaga?

Aive Mõttus aive.mottus@maaleht.ee

Salbutamoli normi ületamisega rikkus Sundby antidopingu reegleid, jäi ilma nii 2015. aasta maailmakarikasarja üldvõidust kui ka Tour de Ski esikohast. Ilmar Saabas

Mõnede uuringute andmetel kannatavad peaaegu pooled murdmaasuusatajad koormusastma all, kuid paljud kriitikud väidavad, et diagnoos on neile külge luuletatud selleks, et oleks võimalus tarvitada sooritusvõimet parandavaid ravimeid.