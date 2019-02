Seega on Rootsi ajakirjanike kuudepikkune töö tõstnud Swedbanki kaudu võimalikult toimunud rahapesu küsimuse mitme riigi järelevalve- ja uurimisasutuste luubi alla, ning võib eeldada, et ükskord need uurimised ka kuhugi välja jõuavad ning avalikkus saab mõnevõrra rohkem aimu, kas kahtlused kuritegeliku raha voolamisest läbi Rootsi suuruselt neljanda panga, millele kuulub ka Eesti suurim pank, on põhjendatud. Ning kas Swedbank tegi midagi valesti.

Seni jääb aga üle põhiliselt rahulduda Rootsi Swedbanki kõige konkreetsema lubadusega nende kodulehel: “Meil on nulltolerants rahapesu vastu kõigil meie neljal koduturul.”