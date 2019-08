Rahulolematus joogiturul | Väikepruulikojad hoiavad tootmist alla 600 000 liitri, et aktsiisisoodustust kasutada

Nüüd, kui mõned agaramad käsitööõlle pruulijad on investeerinud, laienenud ja uusi tehaseid ehitanud ning hakkavad oma toodangu kogustega Eestis määratud 50% suuruse aktsiisisoodustuse 600 000 liitri piiri kompama, avaldas viitkümmet joogitootjat koondav Eesti Väikepruulijate Liit nördimust asjaolu üle, et Eestis on kehtestatud kogu Euroopas üks madalamaid väiketootjatele mõeldud aktsiisisoodustuse maksimummäärasid.

Aastal 2011 asutatud Põhjala pruulikoja juht Enn Parel, kes kuulub ka Eesti Väikepruulijate Liidu juhatusse, märgib, et Eestis oleks optimaalne ja mõistlik, kui väiketootjaks ja seega siis ka aktsiisisoodustuse vääriliseks hinnatakse õlletootja, mille aastane toodangumaht jääb viie miljoni liitri piiresse.

See moodustaks umbes 5% suuremate tootjate aastasest kogusest.

„Kui pruulikoda toodab kakskümmend korda väiksema koguse kui juhtivad suurtootjad, siis oleks minu meelest mõistlik teda veel väiketootjaks määratleda,” leiab Enn Parel. „Aga praegu on tõesti nii, et mõned pruulikojad hoiavad oma tootmist meelega tagasi, et sellest 600 000 liitri piirist üle ei läheks.”

Ta toob näiteks Jüris uue tehase avanud Tankeri, Tartus tegutseva Pühaste Pruulikoja, Tallinnas Ülemistel asuva ettevõtte Sori Brewing ja Lehe Pruulikoja Keilast.