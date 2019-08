Rahvusmuuseum upub umbrohtu - kas lohakus või moodne haljastus?

“Mis juhtunud on, kas muuseum on kinni pandud,” muretses Talumehest Maalehe ilmatark Arvo Saidla, sest ERM tundus eemalt vaadates madala ja mahajäetuna. Nagu maakohtades siin-seal umbrohu keskel lösutavad ja unustusse vajunud hooned.

ERMi maastikuarhitektide projekteeritud välialad on pälvinud uue muuseumihoone valmimisest saati vastakaid arvamusi: taevani kiitmisest täieliku mahategemiseni.

“Kui tahame, et meie planeet kestaks, peame oma tarbimisharjumusi muutma, ja üks osa on see, kuidas oma linnaruumi kujundame ja kasutame. Haljastusel on siin suur osa,” rõhutab üks ala kavandajatest.