Rakvere Lihakombinaat ütleb Eesti seakasvatajatele lepinguid üles

Seakasvataja ja TÜ Viru Liha-ühistu juhatuse liige Ermo Sepp ütles, et seakasvatajaid ühendava tulundusühistu aastane leping Rakvere Lihakombinaadiga lõppes veebruari algul. “Meile öeldi praegu leping üles ehk uut lepingut enam ei tehtud,” selgitas ta.

Rakvere LK on Eesti kõige suurem lihatööstus, ja kui see ei võta enam kohalike kasvatajate sigu vastu, mõjutab see kogu siinset seakasvatussektorit.

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere aga lükkab hirmud ümber: “Ei vasta tõele, meil ei ole plaanis Eestist pärit sealiha asendada Soomest pärit sealihaga. Ostame Soomest HKScani enda süsteemist sigu vähesel määral ja kasutame seda liha muu hulgas ka Soome turule valmistatavate toodete jaoks.”