Mullu kohtasid linnuvaatlejad esimest kiivitajat aga 2. märtsil ning põldlõokest 11. märtsil.

“Seda ei saa öelda, et oleks kõigi aegade varajasim linnukevad, aga varakult on linnud kohal küll,” märkis Eesti Ornitoloogiaühingu ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator Tiiu Tali, lisades, et esimeste vaatluste puhul saab rääkida muidugi üksikutest lindudest, mitte suurtest parvedest.

Tali sõnul oli veebruar tavapärasest neli-viis kraadi soojem ja seetõttu algas tagasiränne varakult.