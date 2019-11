Rätsepatööna tehtud ruloo nädala jooksul – uskumatu, aga Savernast saab

Kuna 90% ruloodest müüakse interneti kaudu, kusjuures omakorda 90% klientidest jõuab Saverna ruloode müügikeskkonda sotsiaalmeedia vahendusel, siis ei ole tootmise konkreetsel asukohal teab mis suurt tähtsust, sest kullerteenuse väljakujunenud hinnad on Eesti piires suhteliselt sarnased. Samal põhjusel pole Priit Patrael pidanud otstarbekaks ka müügisalongide asutamist nn tõmbekeskustesse – inimesel on mugavam kodus mõtelda, mõõtusid võtta ja pererahvaga aru pidada, selle asemel et kambakesi salonge mööda käia.

Rulo veebilehe ruloode ja voldikkardinate müügikeskkonnas on peale sobilike materjalide ja detailide valiku ära toodud ka täpsed juhised, kuidas aknaid mõõta, et katete suurused õiged saaksid. Kogu veebiplatvormi arendamisse on ettevõtte omanikud kolme aasta jooksul paigutanud oma 40 000 eurot.

„Ma ei taha olla mingi range asutuse esindaja, kes töötab kellast kellani ja siis mitte üks piuks. Kui keegi tahab ruloosid tellida laupäeva õhtul kell kümme ja kirjutab meile, siis me vastamegi talle laupäeva õhtul kell kümme,” iseloomustab Priit Patrael oma ärifilosoofiat. „Suhtleme inimestega samamoodi, nagu kõik on harjunud tänapäeval omavahel suhtlema. Nõnda on meil teinekord nädalavahetusel juba tehing tehtud ja tellimus tootmises, kui kardinasalongid esmaspäeval alles uksi avavad.”

Selleks, et Savernas tootmist arendada, on ettevõte leidnud väga sobivad inimesed sellestsamast alevist, töökohast 300–400 meetri kauguselt, ja Rulo juht usub, et laienedes leitakse neid sealt veel. Usku kinnitab tõsiasi, et Põlvamaa keskmise tasemega võrreldes makstakse töötajatele korralikku palka. Laienemine on aga lähiaja küsimus, sest Savernasse plaanitakse tuua ka voldikkardinate tootmine ja ilmselt on vaja töökäsi juurde ka tootmismahu pideva suurenemise tõttu, seda enam, et järgmisel aastal on plaanis ruloode veebimüük suunata ka Lätti. Kui eelmisel aastal valmis 1250 rulood, siis tänavu seati eesmärgiks 3000, aga juba septembris oli tehtud 3300 ja aasta lõpuks saab neid kokku ilmselt 4000 tükki.

Savernas tehtud ruloode hinnad paiknevad Priit Patraeli hinnangul kusagil turu keskmike seas või veidi alla selle. Üldse saab Eestis ruloosid tellida umbes 18 kohast, viis-kuus ettevõtet ka toodavad neid siin.