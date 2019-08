Reedel Pärnust startinud relsiralli kulgeb Rail Balticule olulisel raudteel

Ligemale 250 võistlejat kogunes täna hommikul Pärnu reisiplatvormile, kus meeleoluka kvalifikatsioonivõistlusega määrati kindlaks kolonni järjestus. Stardipauk kõlas kell 9, misjärel asusid võistkonnad teele Lelle jaama poole.

“Võistluse kõige põnevam osa publiku jaoks toimub vahepeatustes, kus võistkondadel tuleb täita osavust, täpsust ja vastupidavust nõudvaid ülesandeid. Ühtlasi selgub lisakatsete tulemusena tiimide paremusjärjestus,” rääkis relsiralli peakorraldaja Marion Tupits. “Ootame kõiki huvilisi kaasa elama ning erilisest võistlusmelust osa saama.”

Dresiinid raudteele ja peagi läheb sõiduks. Foto: Kristiina Viiron

AS Go Group tegevjuhi Jüri Etverki sõnul on “rongid siin enam ei käi” trassi valikul kaks põhjust. Esiteks pole tarvis arvestada rongiliiklusega ning reisirongide läbilaskmiseks dresiine vahepeal rööbastelt naha tõsta.

Teiseks põhjuseks on aga asjaolu, et osaleb ka Rail Balticu võistkond.

“Rail Balticu trass tuleb olemasolevaga paralleelne, Rail Balticut pole võimalik ilma selle trassita ehitada, seda raudteed on vaja materjali kokkuveoks,” selgitas Etverk.

Võistlus toob täna ja homme ka korraks elu raudteejaamadesse, kuhu mullu sügisest rongi enam ei sõida - jaamades viiakse läbi meeleolukaid võistlusi.

Relsiralli on aastast 2002 korraldatav rahvusvaheline käsidresiinivõistlus, mille algne idee pärineb Soomest, kus on peetud ka ala mitteametlikke maailmameistrivõistlusi.