Reedel tähistati Raadi kalmistul Julius Kuperjanovi 125. sünniaastapäeva

Olgu tänatud Olev Teder ja tema juhitud Julius Kuperjanovi Selts, kes väsimatult tegeleb meie rahvuskangelase elu ja võitluse uurimise ning tutvustamisega. Olgu tänatud need, kes läbi aegade on kaitsnud ja hooldanud Julius Kuperjanovi kalmu ja väärikat hauatähist, mille külge isegi punased ei julgenud oma kätt panna. Olgu tänatud need, kes sageli ohtusid trotsides ja selle tõttu vaenamist kogedes on rahvuslikel pühadel väejuhi kalmul küünlaid süüdanud!

Lubage lugejate tähelepanu juhtida sellele, et 29. novembril on Petserimaa vabadusvõitleja Reet Tobre 60. sünniaastapäev, mida tuleks väärikalt tähistada. Kui keegi tunneb Reeda lähedasi, palun sellest märku anda Tartu Rahu Põlistamise Seltsile telefonil 56 908 945 või meiliaadressil Aldo.Kals2@gmail.com.