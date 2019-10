Järgmise aasta riigieelarve eelnõust saab lugeda, et füüsilise isiku tulumaksu laekumine tõuseb 25,3% ja ületab 400 miljoni euro piiri – tänavune prognoos on 320 miljonit. Seega peab ka inimeste maksustatav sissetulek oluliselt kasvama, sest samal ajal tulumaksumäär jääb senise 20% juurde ning ka maksuvaba miinimumi arvutamise reeglid ei muutu.

Kui inimeste maksualune sissetulek peab kasvama suurelt, siis samas eelarve eelnõus on näha, et kaugeltki kõik see raha ei suundu tarbimisse, vähemalt mitte Eestis.