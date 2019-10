Riigikogu asub arutama järgmise aasta riigieelarvet

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu sõnul lähtub järgmise aasta riigieelarve kevadel tööd alustanud valitsusliidu poolt kokkulepitud eesmärkidest.

„Riigi eelarvepoliitika peab arvestama Eesti ja siinsete elanike huvidega ning meie jaoks on tähtis edendada sidusat ja tugevat ühiskonda, kus kõigil oleks võimalikult hea elatustase,“ ütles Kersti Sarapuu.

„Kuigi opositsioonierakonnad on naeruvääristatud 12 aasta suurimat pensionitõusu, suureneb järgmise aasta aprillis iga-aastase indekseerimise ja erakorralise tõstmise koosmõjul vanaduspension 45 eurot. See on esimene, kuid kahtlemata vajalik samm eakate sissetulekute tõstmisel,“ ütles Sarapuu.

„Reformierakond, kes tõstis viie aasta jooksul vanaduspensioni vaid 90 euro võrra, peaks kritiseerimise asemel jagama tunnustust, sest iga euro on eakatele suureks abiks.

Riigikogu rahanduskomisjoni kuuluva Sarapuu sõnul panustab 2020. aasta riigieelarve jõuliselt tervishoiuvaldkonda ja riigitöötajate palgafondi. „Haigekassa eelarve suureneb ligi 144 miljoni euro võrra, et lühendada ravijärjekordi ning tõsta teenuse kvaliteeti.

Palgatõusudeks eraldab riik 50 miljonit eurot, mille osaks saavad teiste hulgas õpetajad, õppejõud, päästjad, politseinikud ja tervishoiutöötajad,“ ütles Sarapuu, lisades, et palgavaesus oli üks neist probleemkohtadest, millest Reformierakond aastaid mööda vaatas.

Sarapuu sõnul leidis valitsus lisavahendeid ka kohalike omavalitsuste tulubaasi kasvuks. Uuel aastal küündib see 2,3 miljardi euroni, mida on kaks korda rohkem kui 2010. aastal.

Maapiirkondade jaoks on kindlasti olulised investeeringud kruusateede tolmuvabaks muutmisel, mille tarvis tuleval aastal on planeeritud lisaks 10 miljonit eurot.