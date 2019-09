Riigikogu keskkonnakomisjon on külas teraviljakasvatusettevõttel Crocus

Crocus OÜ-d juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liige Andres Oopkaup (pildil). Külaskäigul tutvustatakse riigikogulastele põllumajanduse köögipoolt ja arutletakse keskkonnavaldkonna teemadel, millega taimekasvatajad iga päev kokku puutuvad.

„Põllumajandus on väga tugevasti reguleeritud tegevusala, kus päris palju nõudeid on kehtestatud just keskkonnahoiu eesmärke silmas pidades. Ilma keskkonnakaitsele mõtlemata pole põllumajanduses võimalik toimetada, kuid seniste nõuete revideerimisel ja uute võimalike nõuete kehtestamisel on vaja aru saada, kus peituvad tootmise tegelikud ohud ja millised on keskkonnasäästu võimalused kaasaegse tehnoloogia kasutamisel,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

Tõnissoo sõnul ei aima põllumajandusega vähem kokku puutuvad inimesed tihti tegelikke tehnoloogilisi võimalusi, mida toidu tootmisel tavapraktikas kasutatakse, halvemal juhul kujutatakse seda tegevusala ette isegi vanamoodsana.

Tegelikkuses tehakse kaasaegses tootmises väga palju töid ära GPS tehnoloogiat kasutades, mis muudab nii taimekaitse kui väetamise väga täpseks ja säästlikuks. Samas mitmed keskkonnapiirangud lähtuvad justkui eeldusest, et täppisviljeluse põhimõtted pole põllumajandusse veel jõudnud.

Keskkonnakomisjoni liikmete delegatsiooni juhib komisjoni esimees Erki Savisaar. Tutvumiskäigul osalevad lisaks Riigikogu Keskkonnakomisjoni ametnikele ka Keskkonna- ning Maaeluministeeriumi esindajad. Delegatsiooni võõrustavad lisaks Andres Oopkaubile põllumajanduskoja keskkonnatoimkonna esinaine Mae Alviste ja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.