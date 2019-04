Riik jagab toimetulekuraskustega inimeste hooldamiseks 7 miljonit eurot

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul saab toetust taotleda eakatele mõeldud päevahoiu- või intervallhooldusteenuse, koduteenuse, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse arendamiseks ja osutamiseks. Lisandunud uue tegevusena on võimalik projektides pakkuda hoolduskoormusega lähedastele nõustamisi, et hooldamise korral ennast säästa ning lähedasele paremat tuge pakkuda. „Uudne on sel korral võimalus osutatavaid hoolekandeteenuseid omavahel integreerida. Näiteks saab vajadusel siduda omavahel koduteenuse ja isikliku abistaja teenuse,“ selgitab Luide.

Taotlusi on oodatud Innovesse esitama kohaliku omavalitsuse üksused, valitsusasutused või nende hallatavad riigiasutused või juriidilised isikud. Kui taotlejaks on muu isik kui kohaliku omavalitsus, peab taotleja partnerina kaasama vähemalt need kohalikud omavalitsuse üksused, kelle territooriumil hakatakse teenust osutama.

Taotlusvooru eelarve on kokku 7 000 000 eurot. Toetust saab taotleda 50 000-500 000 eurot projekti kohta. Toetuse osakaal on kuni 75% abikõlblikest kuludest, vähemalt 25% tuleb panustada omaosalust.

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas. Taotlusi oodatakse kuni 29. augustini ning välja on võimalik jagada 7 miljonit Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha.

Huvilised on oodatud taotlusvooru tutvustavatele infopäevadele 23. mail Tartusse või 24. mail Tallinnasse. Täpsem teave ja infopäevale registreerumine Innove kodulehel.