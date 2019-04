Riik pakub Põltsamaa roosiaia maaküsimusele lahendust

„Põltsamaa roosiaed on sümboli väärtusega menukas turismiobjekt,“ märkis keskkonnaministeeriumi asekantsler Margit Martinson. „Kindlasti pole riik huvitatud selle kahjustamisest. Just seepärast suhtleme vallaga ning püüame roosiaia maaküsimuse kõigile sobivaimal viisil ära lahendada.“

1432 ruutmeetri suurune tükk Põltsamaa roosiaiast asub riigimaal. Aed on ministeeriumi kinnitusel sinna laienenud ebaseaduslikult.

Viis aastat tagasi andis riik roosiaeda pidavale osaühingule Eesti Roos sellel maatükil tegutsemiseks ajapikendust, sõlmides selleks riigimaa kasutuse lepingu. See leping lõppes tänavu 4. märtsil.

„Nende viie aasta jooksul pole omavalitsus avaldanud soovi seda maad enda omandisse saada,“ nentis Martinson. „Olukorrale lahenduse otsimiseks pole meiega ühendust võtnud ka Eesti Roos. Istikute kaitsmise asemel on roosiaia pidaja selle viie aasta jooksul keskendunud hoopis kinnisvaraarendusele, muutes osa talle kuuluvast maast elamukruntideks.“

Martinson rõhutas, et riik ei saa lubada maa ebaseaduslikku hõivamist. Roosiaia pidajale on juba korra vastu tuldud. Kui vald maa omandamisest huvitatud pole, on riik sunnitud selle siiski enampakkumisele panema. „Usume, et mõistlik lahendus leidub,“ märkis Martinson. „Ja kindlasti tahab riik Põltsamaa kauneid roose säästa.“