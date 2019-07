Riik võtab Maalehe paljastuste tuules värsked marjad ja viljad kõrgendatud tähelepanu alla

Maalehe saavutused on torganud silma ka veterinaar- ja toiduametile.

"Kuna viimasel ajal on tulnud ilmsiks mitmeid juhtumeid, kus kahtlustatakse, et Eesti päritolu toodete all müüakse muu päritolu toodangut, siis on VTA võtnud hooajalise kauba suurema tähelepanu alla," teatas amet.

Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna juhataja Kairi Ramjala sõnul tähendab kõrgendatud tähelepanu seda, et värske puu-, köögiviljade ja marjade müüjate üle teostatakse rohkem kontrolle. „Eesmärgiks on tagada, et müügilettidel pakutava värske tooraine kohta oleks esitatud tõene teave. Näiteks, peab olema esitatud info selle kohta, millisest riigist pakutav kaup on pärit,“ selgitas Ramjalg.

Kontrolle viiakse läbi koostöös teiste asutustega üle Eesti. Senini on pööratud suuremat tähelepanu Harjumaa, Pärnumaa, Valgamaa ja Tartumaa turgudele. „Samuti juhime müüjate tähelepanu sellele, et müügikohas peavad olema nõuetekohased saatedokumendid. Kaup peab olema jälgitav ja päritolu peab olema tõestatav,“ lisas Ramjalg.

Tarbijal tasub värske puu-, köögivilja või marjade ostmisel silmas pidada, et müüjal tuleb müügikohas esitada teave päritoluriigi kohta, kus saadus on kasvatatud. Teabe puudumisel on tarbijal õigus seda teavet küsida.

Veterinaar- ja Toiduamet pöörab igal aastal tähelepanu hooajalisele toodangule ning selle nõuetekohasusele. Amet viib läbi suunatud kontrolle, mis tähendab seda, et igal aastal kontrollitakse turgudel ja laatadel müüjate dokumentatsiooni ning teabe esitamist müügikohas.