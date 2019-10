Rimi ja Selver laidavad Kasela mõtte maha: toidukontrollid on jaotatud õiglaselt, jaeketid suuremat vastutust võtma ei pea

Tülikas suhtlus jäetakse jaekauplejatele

Lisaks märkis Murumaa, et ametnikud võtavad pahatihti jaeketist kontrollimiseks tooted, mis on tootja poolt valesti märgistatud. Ettekirjutus noil puhkudel tehakse aga jaemüüjale.

„Selle asemel, et tootjale öelda, et nad peavad oma pakendi märgistuse korda tegema, ütlevad ametnikud jaekaupmehele, et meie nõuaks seda tootjalt. Lisaks peame tootjat kontrollima, et nemad oma pakendi märgistuse nõuetekohaseks teeksid. Seega on meie kogemus pigem vastupidine – VTA nõuab kontrollides jaekaupmeestelt kontrolle, mis ei ole üldse meie vastutusala,” sõnas Murumaa.

„Leian, et riikliku järelvalve poolt tootjapoolsete vigade avastamisel oleks nende korrigeerimiseks mõistlikum ja efektiivsem suhelda ametnikul otse tootjaga ja mitte mängida läbi jaekaupmehe n.ö. telefonimängu,” lisas Murumaa.