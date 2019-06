Riskid ümber hinnanud Eesti Raudtee toob tõkkepuud tagasi

Pärast Jüri Aarma hukkumist Veerenni raudteeületuskohal puhkes avalikkuses poleemika, kas omal ajal oli õigustatud raudteeülesõidu ja -ülekäigukohtadelt tõkkepuude ja signalisatsiooni kõrvaldamine ning kas torutõkked suurendavad jalakäijate ja jalgratturite ohutust või pigem hajutavad tähelepanu.

Nüüd tunnistab Eesti Raud­tee, et ülesõidud on siiski ohtlikud ning ettevõte on asunud neile taas tõkkepuid jm ohumärguandeid paigaldama. Samuti on jõutud selleni, et vähemalt linnade sees ehitatakse rööbasteele huupi rongi ette tormamist takistavad aiad. Et seda just nüüd tehakse, nimetab Eesti Raudtee ametlikus keeles “riskide ümberhindamiseks”.