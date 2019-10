RMK esindaja selgitab raiet puukoolis: see ei ole kunagi olnud park, tegemist on tootmismaaga

Mari Kartau Maalehe digilehe toimetaja RUS

Lageraiesüüdustuse saanud plats pole dendropark, vaid tootmismaa ja isegi ala sissepääsu värava küljes on juba aastakümneid olnud vastav silt. RMK

Loodusnaine Kristel Vilbaste süüdistab RMKd selles, et teostatud on lageraie dendropargis. Riigimetsa taimlamajanduse juht selgitab, et puukool pole sama, mis dendropark.