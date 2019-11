Roomet Sõrmus: maaeluministrikandidaat Arvo Aller on põhimõttekindel ja oma valdkonda hästi tundev

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus sõnas Maalehele antud kommentaaris, et Alleril on kindlasti väga pikk kogemus ja hea ülevaade põllumajandussektoris toimuvast. Samuti on ta hästi kursis nõuande teemadega.

Endise ministri Mart Järvikuga on uut kandidaati raske võrrelda, kuna mõlema taust on ikkagi natuke erinev.

“Põllumajanduspoliitika küsimused olid Järvikule uued. Arvo on selle poolega esimesest päevast peale kindlasti palju paremini kursis,” leidis Sõrmus.

Veel iseloomustas Sõrmus Allerit kui põhimõttekindlat ja järjepidevat inimest, kellel on olulistes küsimustes oma kindlad seisukohad.

Ühe näitena tõi ta nõuandereformi, mis juba viimased kümmekond aastat aeg ajalt teemaks on kerkinud.

“Tal on väga selge plaan, kuidas asjad võiksid olla. Kas tema ministriks saades nõuandereform taas tõstatub ei oska öelda. Kuid kujutan ette, et see on talle südamelähedane asi,” sõnas Sõrmus.