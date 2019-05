Roosna-Allikul tuleb sel nädalavahetusel jälle rabarberifestival

Rabarberifestival püüab jääda omanäoliseks ja väikesele paigale omaselt armsaks nagu ka eelneval kahel aastal. Senine kogemus näitab, et festivali idee on leidnud viljaka pinnase ja välja ilmuvad ka fännid, kes juba ise tahavad osalema tulla.

Nende kolme aastaga, mil on festivali korraldatud, on rabarberist tooteid juurde tulnud, kinnitab üks rabarberifestivali eestvedaja Kristiina Herodes.

„Rabarber on olnud ju kogu aeg meie toidulaual. Kevadel on see esimene vägagi mitmekülgselt kasutatav taim pärast pikka talve. Rabarber leiab hõlpsalt tee kookidesse, jookidesse, moosi. See magushapu maitse sobib paljudele ja annab kena sissejuhatuse varasuvesse. Püüame leida võimalikult huvitavaid rabarberist tehtud tooteid.“

Roosna-Alliku mõisahoov on tore paik sellise ürituse korraldamiseks, nendib Roosna-Alliku mõisa tegevjuht Anni Alev. „Meie ilus mõis ühelt poolt ja väärikas mõisapark teiselt poolt annab meeldiva ümbruse ja õhkkonna festivalile. Ka Kesk-Eesti asukoht võimaldab üle Eesti kohale tulla. Sel aastal julgustame inimesi piknikutekke kaasa võtma, et üritust nautida.“

Rabarber on Eestis kasvanud praeguste andmete järgi vähemalt 19. sajandi teisest poolest. Esialgu levis see pigem ilutaimena. Toidutaimena hakati harilikku rabarberit hindama 18. sajandi keskel Inglismaal. Köögiviljana kasvatatakse ka kurdlehelist rabarberit.