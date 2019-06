Suurte klaasakendega Folkets Hus ehk Rahva Maja on kastikujuline hoone Rootsi pealinna südames. Möödunud sajandi kuuekümnendail oli see Euroopa üks moodsamaid konverentsikeskusi – vaid kiviviske kaugusel linnaväljakust, kus Rootsi poliitikaelu pikalt juhtinud sotsid on tavatsenud koguneda 1. mai puhul ja pidada töörahvapüha.

Tähtsaid inimkooslusi, kes saabuvad arutama ja otsustama, näeb see maja aga jätkuvalt. Juba järgmise nädala kolmapäeval kogunevad seal Rootsi ühe suurema panga Swedbanki aktsionärid, et erakorraliselt kinnitada pangale mitu uut juhtivat tegelast.