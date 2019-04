Saaremaa piimatööstuse juht paneb ameti maha

“Olen siin õhinaga tööd teinud juba pisut üle nelja aasta ja nüüd otsustanud selle tööperioodi lõpetada,” lausus Ülo Kivine Saarte Häälele. Tema kinnitusel ei tulnud lahkumisotsus kergelt. “Olen nende aastate jooksul koos siinse tubli meeskonnaga arendanud tehast ja toonud välja rea uusi tooteid.”

2018. aasta lõpus valmis tehases uus tootmiskompleks, mille tulemusel investeeriti uutesse liinidesse üle 2,5 miljoni euro. Turule on jõudnud uued Thule kohupiimakreemid ja nüüd ka Old Saare sulatatud juust. “Leian, et on sobiv hetk anda see positsioon just nüüd üle uuele juhile ja suunduda taas tagasi mandrile,” sõnas Ülo Kivine.

Saaremaa Piimatööstuse nõukogu esimehe Tõnu Posti sõnul uue juhi osas lõplikke otsuseid veel tehtud ei ole ja läbirääkimised käivad.