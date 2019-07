Saarlased võtsid Henn Põlluaasa pihtide vahele: kas nüüd hakkame kampaania käigus kibuvitsa hävitama?

Peale kaks tundi kestnud külaga tutvumist ütlesid saarlased, et neil on riigikogu esimehele ka endal kaks küsimust: kas muru tuleb niita või jätta putukatele ning kas edaspidi tuleb hakata kampaania korras kibuvitsa hävitama?

Henn Põlluaas ütles esimese küsimuse puhul, et see on iga inimese enda valik ja soovitas kasutada kainet mõistust.

Teisele vastas, et kibuvitsa kindlasti kambaga hävitama ei minda ega kästa seda ka saarlastel teha.

„Mina ise ei soovita seda kindlasti teha, kibuvits on ju imeilus taim,“ sõnas Põlluaas.

„Iga asja juures tuleb jääda arukaks, eestlastel on piisavalt tervet mõistust ning kõike, mis teised ees teevad ei pea meie järele tegema.“