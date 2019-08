Sadama esindaja: e-pileti omanikud ei jõuagi praamile muidu, kui liikluseeskirju rikkudes!

Eile avaldas Maaleht Facebookis levinud video ja kommentaarid Kuivastu sadama 2,5 km praamijärjekorrast. Mitmed sõidukid olid reguleerimata liikluse tõttu sunnitud liikluseeskirju rikkuma ja praamile pääsemiseks keset teed sõitma.

Tallinna Sadama turundusspetsialist Triin Rum tõdes Maalehele antud kommentaaris, et kui sõidukite üldjärjekord on maantee ummistanud, siis e-piletiga väravasse sõitjad ei saagi teisiti liigelda, kui ainult vastassuunast.

„Laevade töötajate volitused algavad peale kassasid (maanteelt vaadatuna). Sõitu maanteel reguleerib politsei,” kinnitas Rum.

Kuressaare jaoskonnajuht Rainer Antsaar kinnitas Maalehele, et üleeile kell 19 paiku sai politsei tõesti teate, et Kuivastu sadama juurde on autodest tekkinud tekkinud 2,5 kilomeetri pikkune kolonn.

“Teatele reageeris patrull, kes asus seal liiklust rahustama ja reguleerima,” väitis Antsaar.

Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane sõnul peaks praami järjekorras ootajad peatuma teepeenral võimalikult paremal pool. Nagu liiklusseaduski ütleb: asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada ja parkida parempoolsel teepeenral.

„See annaks võimaluse neile, kel on broneeritud pilet, sõita sadamasse õigel sõidurajal. Pealegi tuleb järjekorras seistes arvestada praamilt tulevate veoautodega ja haigega praamile kiirustava kiirabiga. Sõidukeid tohib peatada ja parkida ainult ühes reas. Kindlasti on keelatud rivi tekitamine sõidutee keskele,” rõhutas Vane.