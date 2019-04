Sahara kõrbe tolm on teel Eestisse, päikeseloojangud saavad lähipäevil olema värvirikkad

"Päikeseloojangud saavad olema märksa värvirikkamad," teatab Facebookis ohtlikke ilmanähtuste lehel Tartu Ülikoolis geograafiat õppiv ilmahuviline ning vabakutseline sünoptik Kairo Kiitsak.

Nädala lõpuks on aerosooliosakeste kontsentratsioon atmosfääris tavapärasest kõrgem.

Sahara kõrbest on tolm varemgi Eestisse jõudnud. Mäletatavasti nägi 17. oktoobril 2017 suur osa päevast Eestis välja nagu jaaniöö – päris pime polnud, aga valge ka mitte. Taevas oli kohati tumehall, vahel punakates toonides. Mitmel pool Eestis märgati, et taevast sadanud vesi oli tume nagu tökat.

Toona rääkis Riigi Ilmateenistuse sünoptik Taimi Paljak rääkis Delfile, et tume vihmavesi oli suure tõenäosusega tingitud Sahara tolmust ja Portugali põlengute tahmast, mille kandis Eestisse madalad ja tihedad pilved toonud orkaan Ophelia.

See, et Sahara kõrbe tolm jõuab Eestisse, on erakordne, aga see, et liiv sealt õhku tõuseb ja isegi teisele kontinendile jõuab, on levinud nähtus. Pikemalt ja põhjalikumalt saad sellest, miks kõrbetolm Eestisse jõuab ning kas see ka inimeste tervisele ohtlik on, lugeda SIIT.

Ilmateemaliste ülevaadete koostamise ja eestimaalaste hoiatamisega ohtlike ilmastikunähuste eest tegeleb geograafiatudeng Kairo Kiitsak vabatahtlikult.