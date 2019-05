Et rahvakillust, kes oma tarkuse ammutas suulisest pärimusest, oleme ammu muutunud neti- ja nutirahvaks, võib ennustada veelgi kiiremat selles suunas kappamist. Ilmselt pole kaugel aeg, kus see, mis suurtes arvutivõrkudes, on samal ajal ka otse inimese ajus. Niisuguse infopanga omanikuna oleks muidugi imelihtne ilma ennustada.

Ainult et kas see teema edaspidi üldse niisugust huvi tekitab?