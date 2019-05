Salakavalatel emadepäevaõitel on omakasupüüdlikud eesmärgid

Jaan Mettik jaan.mettik@maaleht.ee RUS

Streliitsia Shutterstock

Kui inimese pilgu püüdmiseks on lilledel vaja vaid õis lahti lüüa, siis tõeliselt kasulike austajate meelitamiseks on õied tegelnud lausa tootearendusega, et midagi juhuse hooleks ei jääks.