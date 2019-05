Rahvamaja kunstiline juht Ga­lina Simoniš toob faktid lagedale: “624 allkirja paberil ja 250 veebis on antud Aseri rahvamaja müügi vastu. Kui vaja, saadame need edasi kultuuriministeeriumisse, et lõpetada meie kultuuri hävitamine!”

Arvestades aleviku rahvaarvu – 1145 –, on kogus ulmeline, allkirju on tulnud Londonist, Vantaast, Peterburist.

Pahanduse pikk ajalugu ulatub aega, mil savitelliste tootmise pealinnas oli kolm korda enam elanikke.