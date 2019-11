Seaküla Simson sai pronkskujude eest väljapetetud raha tagasi, aga veel mitte täies mahus

Siinkirjutaja poolt Anneli Ahvenale 21. novembril lähetatud kiri, tõi esiteks vastuseks alljärgneva: „Mul on väga piinlik, et see arve on üleval. Filmi tulud ei ole olnud vastavuses filmi kuludega, ning arvete tasumisega on läinud plaanitust rohkem aega. Luban arve tasuda lähiajal.”

Viimaks, 22. ja 25. novembril, pärast Maalehe sekkumist laekus osa võlast kahe osamaksema, kokku 3000 eurot.

26. novembril teatas Ahven: „Viimane osamakse tasutakse täna/homme.” Ja küsis: „Kas on mingi võimalus uudis ära jätta?”

Kaks päeva hiljem polnud lubatud ülekannet paraku saabunud.

Nii skulptor Simson ega ka advokaat Eiche ei pea vajalikuks ja võimalikuks, et ligi aasta aega kestnud võla tagasinõudmise järel asi lihtsalt maha vaikitakse.

„Pealegi pole Ahven senini minu ees isegi mitte vabandanud,” mainis nördinud skulptor.

„Olgu Ahvena juhtumi avalikustamine distsiplineerivaks teistele tellijatele sarnaste situatsioonide välistamisel tulevikus,” lisas vandeadvokaat Alar Eiche. Ta lubas filmiprodutsendilt veel tasumata võla osa välja väljanõudmist jätkata, kusjuures jätkuvalt pole välistatud asjaga kohtusse minek.

Suurematest töödest on 5. detsembril oma 60ndast sünnipäeva tähistaval Simsonil praegu käsil president Konstantin Pätsi monumendi valmistamine.

See Toila valla poolt tellitud taies on kavas avada Toila-Oru pargis vabariigi sünnipäeva hommikul. Taiese orienteeruv maksumus on 45 000 eurot.