Seda sa ei teadnud: eestlased on ühed suuremad kalamarja sööjad Euroopas

Lihasöömist ja eriti loomakasvatust tabab kliimaaktivistide kriitika, ning näiteks Helsingi ülikooli söökla teatas, et võtab loomaliha menüüst välja. Kui lihasöömine väheneb, kas seda asendab kala?

Liha taimetoiduga ei asenda. Juba lähiaastatel hakkame sööma aina rohkem seda, mis tuleb merest. On see siis kala või vetikad. Eestil on taas vedanud - mereriigina on toit meil ka tulevikus oma rannast saada.

Milline on üldse Eesti kalatööstuse maine tarbija silmist nähtuna?

Loodan, et sama, mis ta alati on olnud, pisike ja tubli. Eestis on palju väikesi tööstusi. Ega lettidel ju kalatoodetest puudust ole. Kahjuks on nad kõik ühte nägu. Ja kõige suurem äri on ikka lahtise kala müük poodide endi poolt. Valmistoodete osakaal turul on pisike.

Tellisime esimest korda Nielseni turu-uuringu raporti kogu Eesti kalatoodete turu kohta. Külm- ja kuumsuitsutoodete seas käib kõva konkurents, ainuüksi poodides on saada on ligi 60 erinevat toodet.

Meie PRFoods on oma ligi 90 miljoni eurose käibega Eesti kalatootjatest nii palju suurem, et elame natuke omas maailmas. Eesti kalatööstused on liiga väikesed, et olla tuntud brändid. Siiani on Eesti tuntuim “kala” ikka kalapulk ja makra.

Eestis annab kindlasti parandada kalatoodete pakkumist ja ka seda, mismoodi Eestis kalatooteid valmistatakse. Selles tahame küll olla koos teistega suunanäitajad. Minu jaoks on praegu Eesti poodide kalalett igav, vanamoodne ning tühi teenindajatest, kes võiks aidata kala ostmisel.

Kui meie kalaletid on igavad, mida teie siis tahaks seal näha?