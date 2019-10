Selgus, et M.V.Wooli esindaja andis ajalehele valeinfot

M.V.Wooli nõukogu esimees ja ostujuht Meelis Vetevool andis seal teada: „VTA väide, et tegemist on väga ohtliku bakteriga, ei pea ka paika. Eesti Geenivaramust saime informatsiooni, millisesse klassi see kuulub ja see ei kuulu üldse kõige virulentsemate bakterite klassi, vaid klassi number kaks.”

Nüüd selgus, et see info ei vasta tõele. „Käesolevaga kinnitan teile, et Eesti Geenivaramu ei ole teostanud antud analüüse ega ei ole taolist informatsiooni ka hr Vetevoolule edastanud,” andis teada Tartu Ülikooli Genoomikainstituudi koosseisu kuuluva Eesti Geenivaramu poolt turundus- ja kommunikatsioonijuht Annely Allik.

Vabandame oma lugejate ees eksitava info pärast.