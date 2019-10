Senised kokkulepped jäävad lahjaks – Eesti ei liigu piisavalt kiire hooga kliimaneutraalsuse poole

„Kogu protsess eeldab väga tarka ja arukat läbimõtlemist ja kõikide võimalike huvigruppide kaasamist,” kinnitab Kokk. „Kindlasti tuleb kaasata teadlaste potentsiaal. Loodame senise CO2 heite kahju pöörata inimkonnale kasuks. Euroopas pole kuigi palju riike, kes nii kaugele jõudnud kui Eesti.”

Minister lisab, et kuigi eesmärkide saavutamiseks rakendatavatest toetusmeetmetest ja kohustustest on praegu veel vara rääkida, ei näe ta tulevikus mingit drastilist kohustuste paneku suurenemist ettevõtjate õlule.

Esialgu on teada, et valitsus kavandab taas avada toetusesaamise võimalus elektriautode soetamiseks.

Uuring: esimese kümnendi panus 4% SKP-st

Uuringu teostanud SEI Tallinn juhataja Lauri Tammiste märgib, et analüüs baseerub kasvuhoonegaaside mõõtmise metoodikal, kusjuures mitte vaid CO2 emissioonil, vaid arvesse võetakse ka teisi kasvuhoonegaase, mis kõik kokku arvutatakse ümber CO2 ekvivalendiks (eq).

Praegu on Eesti KHG heitmekogus aastas 19 miljonit tonni CO2 eq, eesmärk on aastaks 2050 jõuda ligikaudu 2,25 miljoni tonnini.

Tammiste tunnistab, et praegune tempo ei vii 80% KHG vähendamiseni aastaks 2050, mistõttu täiendavate tegevuste vajadus on suur.

Uuringu käigus loodi ka üks võimalik kliimaneutraalsuseni jõudmise stsenaarium, mis loodud eeldusel, et Eesti soovib olulisel määral tagada energiaga varustatust kohalike tootmisvõimsustega. Kui eeldada suuremahulist elektrienergia importi, siis väheneks investeeringuvajaduse maht ca 30–50%.

„See ei tähenda, et rangelt peaks kõik seda teed minema, valik sõltub palju ka tehnoloogiate ja turgude arengust, poliitilistest otsustest jne,” räägib Lauri Tammiste.

Aastaks 2050 põhineb selle stsenaariumi järgi energiatootmine suures mahus päikese ja meretuuleparkidest saadavale energiale, eeldatakse, et rajatakse ka üks pump-hüdroakumulatsioonijaam, Eestis on üle 500 000 elektrit tarbiva sõiduki, lisaks vesinikku ja surugaasi tarbivaid sõidukid. Kliimaneutraalsuse saavutamisele aitab kaasa praegu põllumajanduslikust kasutusest välja olevate maade metsastamine.

Uuring käsitleb ka võimalikku tuumajaama ehitamist, aga nagu Tammiste kinnitab, on ka see pelgalt visioon – kui tuumajaama mingil põhjusel ei tule, peab selle peale arvestatud energiakogus tulema lihtsalt kusagilt mujalt.

Loe veel

Tammiste leiab, et kõige suurem heitmete vähendamine peab toimuma energeetikas, transpordis ja ehituses, sinna keskenduvad ka investeeringud ja tegevused. Uuringust selgub, et kui investeeringute kogumaht on 17,3 mld eurot, siis tähendab see esimesel kümnel aastal SKP-st 4%, järgmisel kümnendil 2% ja aastatel 2040–2050 1%. Lauri Tammiste on aga seda meelt, et kui esimesel kümnendil tuleb raha kõvasti välja käia, siis edaspidi hakkavad rahapaigutused ennast juba ka tagasi teenima.

Toetus: avaneb meede elektrisõidukite ostuks

CO2 heitmete vähendamise potentsiaalsetest meetmetest peab Lauri Tammiste vaata et kõige olulisemaks transpordisektori panust.

„Transpordis pole ühte hõbekuuli, mis otse ja kindlalt edule viiks. Neid kuule on tarvis mitmeid – peab paranema transpordi kasutamise efektiivsus, aga ennekõike peavad muutuma sõidukid, mida me kasutame,” kirjeldab ta lahendusi.

„Näiteks kliimaneutraalsuse poole liikumise mõju SKP-le oleks transpordis negatiivne, sest kütuse jaemüügisektor väheneb, kuna elektrisõidukid on niivõrd palju efektiivsemad. Kokkuvõttes seisneb meie analüüsi sõnum selles, et kõigepealt tasub keskenduda suurematele probleemidele ja liikuda edasi järjest uutesse valdkondadesse.”

SEI pakutud meetmete rakendamine tähendaks Tammiste sõnul pikas tulevikus ühiskonnale majanduslikku säästu, kusjuures otsesed mõjud majandusele sõltuvad sellest, milliseid analüüsitud meetmeid millises mahus rakendatakse.

„Esimesel kümnendil tuleb raha näiteks energiasäästu oluliselt sisse panna, siis hakkavad need tegevused järgmistel kümnenditel juba sisse tooma,” lubab ta. „Tulemuseks on vähem raha õhu kütmisele, vähem jäätmeid, metsade mõistlik majandamine, puhtam õhk ja paremini hoitud ökosüsteemid ja väiksem haavatus globaalsetest riskidest.”



Energeetika: raiemahud vähenevad, küttepuit kallineb

Majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar tunnistab, et kliimaneutraalsuse saavutamisel on suur mõju energiasektorile, kust praegu tekkib suur osa kasvuhoonegaasidest.

Tatar loodab, et suur osa eesmärkide saavutamisel on investeeringutel, mida eeldatavasti erasektor teeb uute taastuvate energiakandjate arendamisse.

„Muutused on juba alanud – põlevkivielektri tootmise emissioon on tänavu langenud 50%. Meie väljavaated edu saavutada on Euroopas ühed paremad, sest Eestil on olemas lahendused, kuidas kliimaneutraalsuseni jõuda,” räägib Timo Tatar.

„Juba praegu investeerib erasektor palju süsinikuheite vähendamisse ja küllap see jätkub ka põhimõttel – rohkem präänikut, vähem piitsa.”