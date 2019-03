“Pakkusime eri valdkondadest hästi konkreetseid eesmärke, aga mida konkreetsemaks sa lähed, seda… Väga lihtne on konsensust leida, kui öelda, et prügistamine on tohutu probleem, me peame kõik midagi ette võtma, time to act now, kohe peaks midagi tegema, suruda kätt ja minna laiali. Sellist deklaratsiooni on suhteliselt lihtne teha, aga nii kui sa hakkad mingeid konkreetsemaid kohustusi riikidele panema, nii hakatakse… Tunned kohe, kuidas toetus sulab nagu jäätis käes ära.”