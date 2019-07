SKANDAALNE PALJASTUS | Tuntud supermarketites müüdi orjade korjatud köögivilju

Briti meedia vahendas, et ettevõtted, mis võtsid võrgustiku kaudu UK-sse tulnud mehi ja naisi tööle, varustasid supermarketeid värskete köögiviljadega. Näiteks tuli neil korjata ja pakendada rohelisi sibulaid, mis hiljem jõudsid Waitrose’i, Marks & Spenceri ja Tesco lettidele. Ohvrid töötasid ka farmides, tehastes ja prügisorteerimisjaamades.

The Timesi andmetel lubati Poolast pärit ohvritele kohale jõudes head palka, kuid tegelikult oli tasu väga väike või puudus üldse. Võrgustiku liikmed tegelesid ka rahapesuga ning kontrollisid ohvrite pangakontosid.

The Sun kirjutab, et orjuses elanud Dariuszele lubati algselt, et ta teenib nädalas 300 naela, kuid tegelikult ei jõudnud temani pennigi. Dariusz kartis oma elu pärast ning võrgustiku liikmed ähvardasid, et kui tööline üritab põgeneda, maetakse ta metsa.

Ohvrite tööpäevad olid pikad ja elamistingimused halvad. Ehkki ülemused elasid priiskavat elu ja sõitsid luksuslike sportautodega, pidi üks tööline end käima kanalis pesemas, sest tal puudus ligipääs veele. Et piisavalt süüa saada, pidid ohvrid käima supiköökides.

Juhtumiga seotud supermarketid ja ettevõtted väidavad, et nad polnud töötajate ekspluateerimisest teadlikud.