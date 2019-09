Sõiratootjad taotlevad oma toote nimele geograafilist tähist

Eesti sõiratootjatest koosnev huvirühm esitas Maaeluministeeriumile uuendatud taotluse kaitstud geograafilise tähise taotlemiseks nimetusele „sõir“.

Kui eelnevalt taotleti nimetuse „Vana-Võromaa sõir“ ja „Setomaa sõir“ registreerimist, siis nüüd on taotluses tehtud muudatus. Kaitstud geograafilise tähisena soovitakse registreerida nimetus „sõir“, kuna tootjad ja tarbijad kasutavad seda ka igapäevaselt ilma piirkonna nimele viitava täiendita.

„Sõir on omapärane ja tervislik puhtast piimast valmistatud iidne Eesti toit. Eesti jaoks on selle väärtustamine läbi Euroopa Liidu süsteemi väga oluline, sest geograafiline tähis on kindel kvaliteedimärk erinevate sihtturgude tarbijate seas,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik.

Toote nimetuse registreerimine kaitstud geograafilise tähisena näitab, et toode pärineb kindlast piirkonnast ning sellel on omadused, mis tulenevad geograafilisest päritolust. Lisaks peab vähemalt üks tootmisetapp toimuma määratud geograafilises piirkonnas.

Sõira koostisained on piim, kohupiim, munad, või, köömned ja sool.

Huvilised saavad taotlusega tutvuda Maaeluministeeriumi veebilehel ja saata oma ettepanekuid kuni 20. septembrini. Seejärel suunatakse taotlus läbivaatamiseks ja registreerimisotsuse tegemiseks Euroopa Komisjonile.