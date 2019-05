Soome-ugri kultuuripealinnaks kandideeriv Kihnu tahab siduda mereäärseid soomeugrilasi

Maaleht tutvustab järgmise aasta soome-ugri kultuuripealinnaks kanideerivate Kihnu ja Viru-Nigula plaane juhtumiks, kui tiitel peakski Eestimaale jõudma ning pidustuste ja sündmuste laine valla päästma.

Kihnus on projektijuhiks sihtasutuse Kihnu Kultuuriruum juhataja Mare Mätas.

Küsimusele, miks tahab Kihnu soome-ugri kultuuripealinna tiitlit vastas ta nii: „Juhul, kui Kihnu kultuuriruumist saab soome-ugri kultuuripealinn, on meie soov ennekõike siduda mereäärseid soomeugrialasi, et leida sarnasusi ja erinevusi merekultuurist, mis puudutab kogu traditsioonilist eluviisi: keel, kombed, käsitöö, uskumused ja toit.”

Mätas jätkas: „Laiem eesmärk on aga innustada ja kohtuda kõigi soome-ugri rahvastega, jagada omi kogemusi kultuuri hoidmisel, eriti aidata ja toetada Venemaal elavaid sugulashõime, sest meil on ju võrreldes nendega hästi läinud. Me püüaksime inspireerida Venemaa sugulashõime püüdma teha eripära veelgi nähtavamaks, mis aitaks omakorda seda kõike väärtustada, motiveeriks noori esivanemate pärandit hoidma ja selle eest seisma.”

Mida näidata, on 2020. aastaks kavandatud palju. Näiteks kudumisfestival ehk traditsiooniline naiste käsitöö festival. Siis kodukohvikute päev, kuhu samuti kui kudumisfestivalile oodatakse külla soomeugrilasi. Teemakohaselt siis tutvustama oma toitu, laule, tantse.